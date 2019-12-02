Kanada’da 40 araç zincirleme kaza yaptı
Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. facebookta paylaş
02/12/2019
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Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza medydana geldi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA