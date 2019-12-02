Kanada’da 40 araç zincirleme kaza yaptı

Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. facebookta paylaş

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02/12/2019

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Kanada’da 40 araç zincirleme kaza yaptı

Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza medydana geldi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi. 

Kaynak: DHA

02/12/2019 10:06
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TAGS: Kanada’da, HABER, KIBRIS, 40, araç, zincirleme, kaza, yapt
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