Türk-Sen: Ülkedeki bozuk düzen için mücadele edeceğiz

Türk-Sen Başkan Vekili Kamil Özinal, ülkedeki bozuk düzenin vatandaşa yarattığı tahribatı çökertmek için var güçleri ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Türk-Sen Başkan Vekili Kamil Özinal yaptığı yazılı açıklamada, ülkede bulunan ağır ekonomik koşulların halkın alım gücünü azaltmaya devam ettiğini kaydetti.

Hükümette olanların ekonomik koşulları düzeltmek için herhangi birşey yapmamakta ve koltuk derdinde olmaya devam etmekte olduklarını savunan Özinal, düzeltilmeyen, aydınlatılmayan yollar yüzünden can kayıpları olurken, bozuk ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşanırken halkın derdinin cumhurbaşkanı seçimi olmasını eleştirdi.

Özinal şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Türk-Sen olarak bu bozuk düzenin vatandaşımızda yarattığı tahribatın ve sizlerin sorumsuzluğunuzdan kaynaklanan tavırlarınızı çökertmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz”.

06/11/2019 16:20