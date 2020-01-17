Gripten koruyan üçlü: Hijyen, sağlıklı beslenme ve aşı

Özellikle kapalı mekanlar bu hastalığın bulaşması için elverişli bir ortam yaratıyor. Sağlıklı beslenme, hijyen ve aşı bu hastalıktan korunmada etkili rol oynuyor.

Havaların soğumasıyla beraber gribe yakalananların sayısında gözle görülür bir artış meydana geldi. Yüksek ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler gribe işaret ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, gribin özellikle küçük çocukları, 65 yaş üstündekileri ve kronik hastalığı olanları etkilediğini belirtiyor. Prof. Dr. Ergönül, hastalık hakkında merak edilenleri ve korunma yollarını TRT Haber’e anlattı.

Elleri sık sık yıkamak şart

“Gripten korunmak için klasik önlemler almalıyız. Bireysel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Elleri her fırsatta yıkamayı öneriyoruz. Toplu taşıma araçları kullanıldıktan sonra ya da okuldan gelindiğinde eller yıkanmalı. Bu, bir davranış haline getirilmeli.”

Bağışıklık sistemi önemli

“Bağışıklık sistemi güçlü insanlar daha az hastalanıyor. Vücut için gerekli olan meyve ve sebzeler tüketilmeli. Kendi kafalarına göre C vitamini almalarını önermiyoruz. Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni, egzersiz yapmak, vücut kütle indeksinin normal sınırlarda olması önemli. Normal kiloda olmalılar. Obezite sorunu olanlar, hastalıklara çok daha fazla yakalanır.”

Grip aşısı etkili

“En önemli korunma yollarından biri de grip aşısı… Aşı, toplum düzeyinde yüzde 50-60’a yakın oranda vakaların düşmesini sağlıyor. Gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de aşı yaptırma oranı son derece düşük. Aşı yaptırmamış olanlar, hala yaptırabilir. Yılda bir kere aşı yapılması gerekiyor. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanların ve kalp hastalarının aşı yaptırmalarını öneriyoruz.”

Gripte antibiyotiğe gerek yok

“Gribin tedavisi, influenzaya karşı kullanılan bir ilaç. Hasta olunduğu zaman ilk bir iki gün içerisinde ilaç alınması ciddi yarar sağlıyor. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotiklerin yararlı olmadığını özel olarak vurgulayalım. Gribin etkeni, bir virüstür. Antibiyotikler, virüsleri etkilemez. Bu çok ciddi bir yanlış uygulamadır. Zararlı sonuçlara yol açan bir durumdur.”

17/01/2020 12:04