 İlk iki toplumlu LGBTİ+ festivali düzenlendi

İlk iki toplumlu LGBTİ+ festivali, Accept - LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından düzenlendi.

“Renklerimizle Birleştik” adlı festival, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Alan tarafından yürütülen 'Açık Kapı Sivil Toplum Festivali'nin bir parçası olarak gerçekleşti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, iki örgütün yakın iş birliğini vurgulamak, ilişkilerini daha da güçlendirmek, aynı zamanda LGBTİ+'ların insan haklarının ve adadaki sosyal eşitliklerin geliştirilmesi ve korunmasında sürdürülen mücadeleyi birleştirmek için tasarlandı.

İki dernek, sürdürülebilir bir savunuculuk sağlamak için ortak anlaşma metni imzalarken kesişimselliği, güveni, anlayışı, eşitliği, adaleti ve dostluğu ortak değerleri olarak belirledi.

Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin, bu iki toplumlu birlik sayesinde, iki toplumun iş birliğini, karşılıklı anlayışı ve bir arada yaşamın mümkün olduğunu göstermeyi ve bir örnek olmayı umduğu kaydedildi.

Festivaldeki amacın da iki organizasyon arasındaki bağları artırmak ve güçlendirmek, her iki taraftan da LGBTİ+ topluluğundaki ve dost kişileri bir araya getirmek, iki örgüt arasındaki gelecek işbirliklerini ve eylemlerini LGBTİ+’lara ve dostlarına aktarmak ve her iki taraftan da üyelere fikirlerini ifade edebilmek ve olası endişelerini paylaşmak adına fırsat vermek olarak açıklandı.

İnsanların iş birliği çerçevesinde gelecekteki eylemler için fikir, öneri ve beklentilerini paylaşabilecekleri bir atölye çalışmasıyla başlayan festivalde konuşmalar yapıldı. “Açık Mikrofon" sayesinde, LGBTİ+lar, LGBTİ+ dostu kişiler konuşma, şarkı söyleme ya da fikir paylaşma şansına sahip oldular. Ardından da müzik grupları / sanatçılar ve DJ'ler tarafından bir müzik programı sunuldu.

08/10/2019 11:17