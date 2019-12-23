Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, futbolcularına iPhone Pro Max aldı

Yılbaşının yaklaşmasıyla Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, oyuncularına Noel Baba’yı aratmadı. Soyunma odasına inen Bartomeu, oyuncularına kişiselleştirilmiş IPhone Pro Max hediye etti.

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23/12/2019

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Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, futbolcularına iPhone Pro Max aldı

Deportivo Alaves karşılaşmasının ardından soyunma odasına indiği belirtilen Bartomeu, futbolculara yılbaşı hediyesi verdi.

Bartomeu, her oyuncuya değeri 1700 euro olan kişileştirilmiş iPhone Pro Max hediye etti. Hediye edilen telefonların arkasında oyuncunun ismi, numarası ve Barcelona kulübünün ambleminin çizildiği belirtildi.

Bununla kalmayan Bartomeu, takımın diğer personeline 600 euro değerinde IPad Pro'nun son modelini hediye etti.

23/12/2019 16:10
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TAGS: Barcelona, Kulübü, HABER, KIBRIS, Başkanı, Bartomeu, futbolcularına, iPhone, Pro, Max, aldı
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