AP Başkanı Sassoli, kendisini karantinaya aldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, koronavirüs riski nedeniyle kendisini Brüksel'deki evinde karantinaya aldığını duyurdu.

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10/03/2020

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AP Başkanı Sassoli, kendisini karantinaya aldı
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Sassoli, İtalya seyahatinin ardından döndüğü Brüksel'deki evinde kendisini izole etme kararı aldı.

AP'nin görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğini belirten Sassoli, "Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadesini kullandı.

AP, Covid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

10/03/2020 13:26
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TAGS: AP Başkanı, haber, kıbrıs, Sassoli, kendisini, karantinaya, aldı
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