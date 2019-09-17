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Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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17/09/2019

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Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kupada 3. Eleme Turu'nda; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme müsabakaları, 24, 25 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak.

İşte eşleşmeler:


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TAGS: ziraat türkiye kupası, 3.tur eşleşmeleri, haber kıbrıs
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