“Ortak zeminde diken siyasi eşitlik”

Rum basını; tarafların, aralarında referans şartlarında mutabakat için ortak zemin bulunduğuna ikna etmeleri şartıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs prosedürünün ilerlemesine yardımcı olmaya niyetli olduğunu, ancak ortak zemin bağlamında siyasi eşitlik konusunun “diken teşkil ettiğini” haber verdi.

Politis haberi manşetten; “Siyasi Eşitlik Konusunda Denge Arıyorlar… Üçlü Toplantıyı Taraflar Arasında Ortak Zemin Belirler… Kıbrıs Türk Tarafında Başkan Anastasiadis’in Gerçek Niyeti Konusunda Çekince… Kıbrıs Cumhuriyeti Maraş Konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne Başvuruyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haberde, prosedürün bir üçlü görüşmeye (Akıncı-Guterres-Anastasiadis) ilerleyebilmesi için BM’nin ve tarafların, ana öneme sahip siyasi eşitlik meselesinde herkesi tatmin edecek bir formül aramakta olduğu belirtildi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün gerçekleşen görüşmesinden çıkışında; “Guterres’in, iki taraf arasında ortak zemin ve karşılıklı anlayış varsa üçlü toplantıyı çağırmaya niyetli olduğunu” söylerken, bilgi sahibi kaynaklar, böyle bir görüşmeyi, Ekim ayının ikinci yarısına tarihlendiriyor.

9 AĞUSTOS’TA KAYDEDİLEN ANA NOKTALARDA ÖZETLENECEK REFERANS ŞARTLARI İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Rum Yönetimi; Genel Sekreter’in, liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesinde kaydedilen ana noktalarda özetlenecek referans şartları ile bir üçlü görüşme çağırmasını istediğine işaret eden gazete, fakat Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 9 Ağustos görüşmesinin hemen ardından dile getirdiği siyasi eşitlik meselesindeki ana itirazının Kıbrıs Türk tarafında halen varlığını koruduğuna işaret etti.

Guterres’in, tarafların en azından referans şartlarında mutabık olma noktalarının hiç olmazsa işareti olmasını istediğine dikkat çeken gazeteye göre, Rum tarafı önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek Akıncı-Guterres görüşmesinin, “Akıncı’nın, Türkiye’nin söylem ve taleplerinden farklılaşacak durumda olup olmadığının görünmesine yardımcı olacağı” görüşünde.

Anastasiadis, Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, liderler ile Genel Sekreter’in görüşmesinin ardından, bütün tarafların, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun istediği gayrı resmî beşli konferansa ilerlemesi ihtimalini açık bıraktı.

RUM TARAFI BEŞLİ KONFERANSTA GÜVENLİK VE GARANTİLERİN DE GÖRÜŞÜLMESİNİ İSTİYOR

Rum tarafı, Kıbrıs sorununun, özlü bir konferansın son aşamasında müzakereye açılacak dış yönlerinin (garantiler ve güvenlik) de böyle bir beşli konferansta görüşülmesini, Türkiye ise üçlü görüşme öncesinde, çözüm şeklinin ve müzakere konusunun belirlenmesi için gayrı resmî beşli konferans istiyor. Gazete, bu iki talep arasında bir altın kesit bulunması ve üçlü görüşmenin ardından, Rum tarafının ve Türkiye’nin istediklerinin görüşüleceği bir gayrı resmî konferans düzenlenmesinin muhtemel olduğunu yazdı.

Habere göre, Guterres’le görüşmesinin ardından çok memnun görünen Anastasiadis, 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması, Crans - Montana’ya kadar varılan yakınlaşmalar ve Guterres’in 30 Haziran 2017’de sunduğu çerçeve zemininde referans şartlarında bir anlaşmaya hazır olduğunu söyledi, çözüm şekli konusunda ise “Kıbrıs Rum tarafı için bu nettir (iki bölgeli iki toplumlu federasyon)” dedi.

28/09/2019 12:38