3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Mersin’de temaslar yapıyor

Mersin’de temaslarını sürdüren 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığını ve Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, KKTC’nin bu noktaya gelmesinde gazilerin büyük katkısının olduğunu söyledi.

Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk Halkı’na özgürlüğü kazandırdığını da ifade eden Eroğlu, bu harekat sayesinde KKTC’nin kurulduğunu anlattı.

Eroğlu, “ana vatan nedir, ana vatan olmasaydı ne olurduk, bugünlere kimlerle, nasıl geldik, bunları bilen bir neslin temsilcisiyim. Onun için KKTC halkının gönlü hep ana vatandadır. Ana vatanda yaşayan kardeşlerine bağlılıkları son derece fazladır. Biz her zaman şunu söyleriz; KKTC ana vatan olmazsa yaşayamaz. KKTC’nin varlığı ana vatanla diyalogdan, iş birliğinden geçer. Zaten Türkiye bizim ana vatanımızdır. Değişik topraklarda yaşasak da hepimiz Türk’üz. Ben Türk olduğumu biliyorum, siz Türk olduğunuzu biliyorsunuz. Kıbrıs’ta yaşayanlarla burada yaşayanlar Türk oğlu Türk’tür.”

Ana vatan Türkiye’ye karşı zaman zaman dil uzatanlar ve değişik düşünceler içerisinde veya ana vatan sevgisini, öfkesini oya çevirme içerisinde olanlar olabileceğini belirten Eroğlu bu gibi düşüncelerin Kıbrıs Türk halkını temsil edemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın ana vatana gönülden bağlı olduğunu dile getiren Eroğlu,

‘Türkiye ile bize düşen görev bu devleti yaşatmaktır. Bu milli bir görevdir. Bu görevi ana vatan Türkiye ile omuzlamış olmanın hazzını da yaşamış biri olarak karşınızdayım. Siz gazilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız. İyi ki Kıbrıs’a vardınız. İyi ki Kıbrıs’ı bize vatan yaptınız.” Dedi.

13/02/2020 20:12