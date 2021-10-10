3X3 Lefkoşa için kayıtlar sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek 3X3 Basketbol Turnuvası 13 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Merkez Lefkoşa’da yer alacak turnuvanın hazırlıkları sürerken, kayıtlar da devam ediyor.

4 gün sürecek turnuvanın finalleri 16 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak. Turnuva, FIBA onaylı özel zeminde oynanacak. Elektronik skorbord, canlı yayın gibi teknolojik altyapının yer alacağı turnuvada sağlık kuralları üst düzeyde olacak. Girişlerde adapass uygulaması, maç oynayacak sporcularda güncel PCR veya antijen aranacak organizasyonda U15, U17, Büyükler (17-35 yaş), Masterler 1 (36-50 yaş) ve Masterler 2 (50 yaş üstü) kategorileri kadın ve erkek takımları şeklinde oluşturulacak. Yiyecek ve içecek stantlarının yer alacağı organizasyona kayıtlar devam ederken, kayıt bilgileri ve şartları KKTC Basketbol Federasyonu’nun sosyal medya hesaplarında yer alan linklere tıklanarak elde edilebilinecek.

Online kayıt seçeneğinden yararlanmak isteyenler https://play.fiba3x3.com/events/72cfbebc-24de-4c26-90e1-b932de624f21 linkine tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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10/10/2021 14:56