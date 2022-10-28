3X3 Lefkoşa’da heyecan sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde, KKTC Basketbol Federasyonu işbirliği ve katkıları ile organize edilen 3X3Lefkoşa Basketbol Turnuvası, Merkez Lefkoşa’da devam ediyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 3X3 Lefkoşa’nın ikinci günü de yoğun ilgi ve kaliteli maçlara sahne oldu.

Toplamda 50 takımın yer aldığı turnuvada şimdi gözler yarın (29 Ekim Cumartesi) finallerin de oynanacağı son güne çevrildi.

Cafer: 3X3 ile Merkez Lefkoşa bir marka haline geldi

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan 3X3 Lefkoşa’nın organizasyon sorumlusu Yurdakul Cafer yaptığı açıklamada, katılımdan çok memnun olduklarını ve ilk yapılan turnuvaya göre katılımın çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

3X3’ün Merkez Lefkoşa’da bir marka haline geldiğini, burası ile özdeşleştiğini belirten Cafer, hedeflerinin tüm şehirlerde 3X3’ü gerçekleştirmek olduğunu, basketbola hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Tüm gözler finallerde

Yarın saat 11.00 itibarı ile maçların başlayacağı 3X3 Lefkoşa’da sonrasında ise finallere geçilecek. Çekişmeli ve heyecanlı geçmesi beklenen finallerin ardından başarılı olanlara kupaları takdim edilecek. Turnuvanın son gününde çeşitli stantlar da yer alacak ve farklı etkinliklerle organizasyon renkli görüntülere sahne olacak.

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28/10/2022 18:51