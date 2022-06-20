4 adımda evliliği kurtarmanın yolları

Evlilikler her zaman mutlu ve huzurlu devam etmez. Çiftler arasında yaşanan sorunlar zamanla evliliğin hasar görmesine sebep olabilir. Çoğu insan bir evliliği sürdürmek için yapılması gerekenleri hafife alır. Çiftler evliliklerinin olumsuz yönlerini göremezler ve düzeltmek için harekete geçiremezler. Bu nedenle evlilikteki sorunlar daha çok büyür. Evliliğinizin artık kötüye gittiğiniz düşünüyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın. 4 maddede evliliğinizi tekrar kurtarabilirsiniz.

Evliliklerde çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmaması evliliğin zarar görmesine sebep olabilir. Evliliğiniz zamanla daha kötüye gidebilir. Eğer bu durumu çözmenin yollarını arıyorsanız bu maddelere mutlaka göz atın.

EŞİNİZİN MUTLULUĞUNU DÜŞÜNÜN

Partnerinizin mutluluğunu ilk sıraya koymaya başladığınızda, sorunlarınızın üstünden daha kolay gelebildiğinizi göreceksiniz. Bir evlilikte güven, anlayış ve mutluluk çok önemlidir.

Evliliklerdeki sevgi, ilgi ve özen insanı tamamen değiştirir. Eğer eşinizin mutlu olmasına odaklanırsanız aranızdaki sorunları kolayca çözebildiğinizi fark edebilirsiniz.

SAĞLIKLI İLİŞKİ KURUN

Çevrenizdeki evlilikler istemeseniz de sizin evliliğinizi de etkiler. Sürekli olarak olumsuzluklar yaşayan ve sağlıksız ilişkiler kuran çiftlerle bir araya gelmek aranızdaki sorunları çözmek için engel olabilir.

Başkalarının sorunlu ilişkileri evliliğinizin enerjini bozabilir. Bu nedenle, etrafınızı sağlıklı bir evliliği olan ve aynı şekilde size destek olabilecek çiftlerle çevrelemeniz çok önemlidir.

YENİ BAŞLANGIÇLAR YAPIN

Yeniden başlamaktan çekinmeyin. Siz ve eşiniz artık işlerin yolunda gitmediği bir durma noktasına geldiyseniz, ikiniz de sıfırdan başlayabilirsiniz.

Birbirleriyle ilk kez tanışan ve saatlerce süren randevulara ve sinemaya giden gençler gibi davranın. Bu, ikiniz için de olumlu sonuçlanacak büyük bir değişiklik olabilir.

SORUNLARDAN DERS ÇIKARIN

Evliliğinizde yaşadığınız sorunların nedenini iyi analiz edin. Her zaman eşinizin kararları sebebiyle kavga ediyorsanız işleri onun bakış açısına göre yapmayı deneyin. Partnerinize de aynı şeyi yapması için rehberlik edebilirsiniz.

İkinizde birbirinizi anlamaşı için çaba gösterdiğinizde aslında sorunları çözmenin bu kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Evliliğinizi iletişim ve empati yoluyla daha kolay hale getirebilir aranızdaki iletişim problemini çözebilirsiniz.

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20/06/2022 20:40