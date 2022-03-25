4 adımda nasıl para biriktirilir?

Birikime nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu 4 adımı takip edin:

Söz konusu birikim olduğunda siz de sık sık bu aşağıdaki soruları kendinize soruyor musunuz?

Birikime nasıl başlayabilirim?

İhtiyaçlarıma karşı isteklerimi nasıl azaltabilirim?

Her ay ne kadar para biriktirmeliyim?

Birikime nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu 4 adımı takip edin:

1. Harcamalarınızı yazın

Birikimin en önemli adımı, günlük veya haftalık olarak ne kadar harcadığınızı takip etmek ve bütçenizi sıkı takibini yapmaktır. Kahvenize, gazetenize vb. ne kadar harcadığınızdan başlayarak harcadığınız her kuruşu yazın.

2. Bütçe planınız olsun

Artık harcamalarınızın düzenli bir listesine sahip olduğunuza göre, bir sonraki adım size uygun, uygulanabilir bir bütçe oluşturmak. Paranızı nasıl bütçeleyeceğinizi öğrenmek, para biriktirmeye başlamanız için çok önemli. İyi planlanmış bir bütçe; aşırı ve istenmeyen harcamaları azaltmanıza yardımcı olur.

3. Finansal hedefler belirleyin

Finansal bir hedef belirleyin. Bu hayalinizdeki evi satın almak ya da tatile gitmek gibi şeyleri içerir. Anlamlı bir şey seçmek sizi motive edecek. Aklınızda bir hedefiniz olduğunda, her ay ne kadar biriktirmeniz gerektiğine ve hedefe ulaşmanın ne kadar süreceğine dair adil bir fikre sahip olacaksınız.

4. Öncelikleri belirleyin

Hayatta öncelikleri belirlemek çok önemli. Bu, hayatınızın hemen her alanında daha iyi plan yapmanıza yardımcı olacak. Tüm birikim hedeflerinizi belirledikten sonra, ilk önce en önemlilerine odaklandığınızdan emin olmak için bunları sınıflandırmanız yeterli.

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25/03/2022 12:54