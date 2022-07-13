4 adımda sağlıklı saçların sırrı

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçlarınıza her zaman bakım yapmanız gerekir. Doğru bakım uygulamalarıyla saçlarınızı dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Yapısı sebebiyle çok kırılgan olan saçları güçlü ve canlı hale getirmenin yolları var. Doğru bir bakım rutini edinerek ve bu bakımları düzenli olarak saçlarınıza uygulayarak parlak, yumuşak ve güçlü saçlara kavuşabilirsiniz. Gelin sağlıklı saçlara kavuşmak için bakım rutininize eklemeniz gereken detayları keşfedelim.

Sağlıklı ve güçlü saçlar her kadının hayâli... Saçlarınızı güçlendirmek için doğru bakım rutinini bulmanız gerekir. Saçınızın yumuşak, canlı ve parlak olması için saçları nasıl kuruttuğunuzdan, durulama suyunuzun sıcaklığına kadar birçok etken önem taşıyor. Peki, sağlıklı saçlar için yapılması gerekenler nelerdir?

1.ADIM: ŞAMPUANINIZI SEÇERKEN DİKKAT!

Her şampuan sizin saç tipine uygun olmayabilir. Bu sebeple şampuan seçerken saçınızın ihtiyacına göre tercihlerde bulunmanız gerekir. Saç tipinize ve saçınızın ihtiyacına göre şampuan seçtikten sonra bu şampuanı değiştirmeden düzenli olarak kullanmanız gerekir.

Saçlarınızı besleyen ve onaran doğal içerikli şampuanlı seçmek doğru bir tercih olabilir. İçeriğinde kimyasal barındırmayan doğal şampuanlarla daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

2.ADIM: SUYUN SICAKLIĞI ÖNEMLİ

Saçlarınızın sağlığını korumanız için saçlarınızı yıkadığınız suyun sıcaklığı büyük önem taşıyor. Aşırı sıcak su ile yıkanan saçlar zamanla hasar görüyor.

Sıcak su, saç derisini kurutuyor, pul pul dökülme ve kepek sorununu ortaya çıkarıyor. Ayrıca saç köklerine zarar vererek saçların dökülmesine sebep oluyor. Saçlarınızın sağlığınız ve canlılığını korumak için ılık suyla yıkamanız gerekiyor. Ilık su saçlara doğal bir parlaklık kazandırarak daha sağlıklı görünmesine destek oluyor.

3.ADIM: SAÇLARINIZI DOĞRU ŞEKİLDE KURUTUN

Saçlarınızı yıkadıktan sonra kurutma işlemini yaparken dikkatli olmalısınız. Saçlara fazla ısı uygulamak saç tellerine zarar veriyor. Çok fazla ısıya maruz kalan saç telleri yıpranıyor ve zamanla koparak dökülüyor. Bu durum da saçlarınızın cansız ve sağlıksız görünmesine sebep oluyor.

Isı ile kurutmayı eğer çok aceleniz yoksa bir kenara bırakabilirsiniz. Duştan çıktıktan sonra yumuşak bir havluyu saçlarınıza bastırıp çekerek fazla suyunu almayı deneyin. Havluyu başınıza sarmayın. Bu işlem de saç tellerinizin kopmasına neden olabilir.

4.ADIM: SAÇLARINIZI ÇOK SIK ŞEKİLLENDİRMEYİN

Saçlarınıza ısı ile şekil vermeyi çok seviyor olabilirsiniz. Ancak saçlarınıza şekil verdiğiniz her an saç tellerine ciddi anlamda zarar veriyorsunuz.

Fazla ısı saçlarınızı yakıp kırılmalara neden olabilir. Eğer saçlarınıza şekil vermekten vazgeçmek istemiyorsanız kullanmanız gereken zamanlarda saçlarınıza ısıya karşı koruyucu bir ürün uygulayabilirsiniz. Böylece saçlarınızın daha az hasar görmesini sağlamış olursunuz.

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13/07/2022 20:36