Ülkede dün ve bugün meydana gelen 4 trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 4 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece saat 20.30 sıralarında, Yedidalga’da Şehit Hüseyin Saydan Sokak üzerinde, Aleah Filiz Hawker (K-25) yönetimindeki GE 451 plakalı araç ile yolda seyrettiği sırada virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yaklaşık 2 metre derinlikteki boş arazi içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Deniz Kaptan (E-23), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da bu sabah İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Batuhan Teoman (E-22) 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 401 plakalı salon araç ile park halinden hareket edip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyreden Mehrdad Khaksar (E-37) yönetimindeki SP 490 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yeşilyurt’ta ise bu sabah Ecevit Caddesi üzerinde, Eyüp Yağız (E-27) 65 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 42 AOJ 991 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir ikametgahının bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda da Derya Debreli (K-37) 98 miligram alkollü içki teşiri altında, yönetimindeki JU 077 plakalı araç ile seyrettiği sırada Halk Bank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje ve çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı. Daha sonra çember üzerine çıkarak trafik levhasına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.