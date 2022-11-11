4 ayrı bölgede hırsızlık!

Demirhan, Lefkoşa, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa’da yaşanan hırsızlık olaylarında 5 kişi tutuklandı.

Demirhan’da dün bir süpermarkete müşteri olarak giden M.G.M.M.’nin (E-21)’nin 900.45 TL değerindeki pilli diş fırçalama cihazını alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan 1-6 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da Surlariçinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazasında çalışan D.H.(E-22) ve K.T.’nin (E-24) iş yerinde sattıkları giyim ürünleri karşılığında müşterilerden tahsil ettikleri toplam 855 Euro nakit parayı, iş yeri kasasına koymayıp tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilerek, tutuklandılar.

Karaoğlanoğlu’nda dün R.C.K.’nin (E-18) bir şahsın yere düşürüp kaybettiği cep telefonunu bulup alarak çaldığı tespit edildi. R.C.K. tutuklandı.

Gazimağusa’da ise 8 Kasım’da Kaliland bölgesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama yeri içerisinden, U.D.’nin (E-33) araç yıkama ve vakum cihazlarını çaldıktan sonra, cihazların kendisinin olduğunu beyan edip, Gazimağusa’da başka bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla 6 bin TL parayı temin ettiği tespit edildi.

U.D. tutuklandı.

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11/11/2022 13:25