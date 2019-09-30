4 Bin TL Maaşlı OGM 2.700 Memur Alımı Devam Ediyor

4 bin TL maaşlı OGM 2.700 memur alımı başvuruları devam ediyor. Bu alıma başvurular 7 Ekim 2019 tarihi bitimine kadar devam edecektir. Orman muhafaza memuru alımı başvuru şartları ve şekli nasıl olacak. KPSS 60 puanlı başvuruda sıralama kullanılacak mı?

4 Bin TL maaşlı OGM 2.700 memur alımı başvuruları devam etmektedir. KPSS 60 puan şartı aranan ilanda KPSS sıralaması mı kullanılacak? Orman muhafaza memuru alımı için ne gibi şartlar istenmektedir. OGM başvuruları nasıl yapılacak?

2700 kişilik kontenjan ayrılan Orman Muhafaza Memuru alımı için detaylar verilmiştir. Bu ilana başvuru yapabilmek için adayların KPSS P93 puan türünden en az 60 puan elde etmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuruların tamamlanabilmesi için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde yer alan genel ve özel şartları haiz olması şartı aranmaktadır. İlgili KPSS puanı ise 2018 yılına ait ve güncel olmak zorundadır. Başvuru yapacak olan adaylar için aşağıda yer alan kılavuzlar belirleyici olacaktır. Adaylar başvuru sürecini 7 Ekim 2019’a kadar devam ettirebilecektir.

Başvurular ise OGM’nin resmi internet sitesinde yer alan işe alım bölümünden ilgili tarihler içerisinde aktif olacak olan linkten yapılacaktır.

2700 Orman Muhafaza Memuru kılavuzu için tıklayın.

30/09/2019 11:55