4 bölgede asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından dün ve bugün 22.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

LEFKOŞA’DA 824 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 29 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 824 araç kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 317 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği ve 1 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

GİRNE’DE 41 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 2 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Polis’ten verilen bilgiye göre, Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki satan bir restoran ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 45 kişi tespit edildi. Tespit edilen şahıslar hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 550 araç kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği, çeşitli suçlardan dolayı 41 aracın trafikten men edildiği ve 2 araç sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

GÜZELYURT’TA 254 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 44 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, bar ve eğlence yerleri ile kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Bölgede trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 54 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 44 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE’DE 4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

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12/09/2021 15:19