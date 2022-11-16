4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak!

ads ads ads ads
16/11/2022

ads
4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere 4 buçuk saat elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı.

16/11/2022 18:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.