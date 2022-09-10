4 Büyükler'in transfer raporu: 89.6 milyon Euro...

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transer yaptı. Kar eden tek kulüp Fenerbahçe, en çok harcayan Galatasaray olurken, Trabzonspor kasayı sıfırladı, Beşiktaş az bir zararla kapattı.

Fenerbahçe kara geçen tek kulüp

Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi. Güney Koreli savunmacısını 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon Euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon Euro.

Gidenler ve kazandırdıkları

Kim Min-Jae: 18 milyon Euro



Allahyar: 4.5 milyon Euro



Ozan Tufan: 3 milyon Euro



Tisserand : 3 milyon Euro



Muhammed Gümüşkaya: 500 bin Euro



Arda Kurtulan: 200 bin Euro

Gelenler ve rakamları

Joshua King - Bedelsiz



İrfan Can Eğribayat - 500 Bin Euro



Luan Peres - 5.23 Milyon Euro



Gustavo Henrique - 1.4 Milyon Euro



Willian Arao - 3 Milyon Euro



Lincoln Henrique - 3.5 Milyon Euro



Emre Mor - 2 Milyon Euro



Joao Pedro - 4.67 Milyon Euro



Michy Batshuayi - 3.5 Milyon Euro



Tiago Çukur - 250 bin Euro



Ezgjan Alioski - Kiralık



Bruma - Kiralık

En çok değişim ve harcama Galatasaray'da

Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG'den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United'da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaptı. Geçen sezon kadroda olan 18 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon Euro bonservis bedeli harcandı. Gelir ise 12.9 milyon Euro'da kaldı.

Giden oyunculardan elde edilen kazançlar

Marcao - 12 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus gelecek



Emre Akbaba - 500 bin Euro



Mostafa Mohammed - 250 bin Euro



Olimpiu Morutan - 150 bin Euro

Gelenler ve yapılan ödemeler

Torreira - 6 milyon Euro



Midtsjö - 3.5 milyon Euro



Oliveira - 3 milyon Euro



Abdülkerim - 2.8 milyon Euro



Leo Dubois 2.5 milyon Euro



Kazımcan - 1.14 milyon Euro



Seferovic - 1 milyon Euro



Mathias Ross - 1,75 milyon Euro



Yusuf Demir - 6 milyon Euro



Juan Mata - Bedelsiz



Milot Rashica - Bedelsiz



Dries Mertens - Bedelsiz



Mauro İcardi - Bedelsiz

Trabzonspor kasayı artıya geçirdi

Bu sezon kadrosuna kattığı isimler için 18.8 milyon Euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon Euro kazanarak yaptığı 12 yeni transfere rağmen kasasında artıya geçti.

Yusuf Yazıcı ile yeniden

Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.

Trabzonspor'un satış yaptığı isimler şöyle:

-Ahmetcan Kaplan: Ajax 9,5 milyon Euro



-Andreas Cornelius: Kopenhag'a 6 milyon Euro



-Berat Özdemir: El-Ettifaq 2,5 milyon Euro



-Erce Kardeşler: Hatayspor 400 bin Euro



-Kouassi: Karagünürük (kiralık) 700 bin Euro



-Flavio: Taawon (Kiralık) 200 bin Euro

Yeni transferler ise şöyle:

Jens Styrger Larsen - Bedelsiz



Eren Elmalı - 3.6 Milyon Euro



Marc Bartra - 1.25 Milyon Euro



Doğucan Haspolat 1.2 Milyon Euro



Enis Bardhi - 3 Milyon Euro



Naci Ünüvar - 150 bin Euro



Trezeguet - 4 Milyon Euro



Montasser Lahtimi - 600 bin Euro



Umut Bozok - 2 Milyon Euro



Maxi Gomez - 3 Milyon Euro



Jean-Philippe Gbamin - Kiralık



Yusuf Yazıcı - Kiralık

Beşiktaş, Premier Lig'den aldı

12 futbolcu alan Beşiktaş'ın Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal'da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6'sının İngiltere Premier Ligi'nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı. 3 genç futbolcusunu toplam 10 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon Euro harcadı.

Gidenler ve elde edilen kazançlar

Rıdvan Yılmaz : 4 milyon Euro garanti + 2.25 milyon bonus



Emirhan İlkhan : 4.5 milyon Euro



Serdar Saatcı : 1.5 milyon garanti 1 milyon bonus

Gelenler ve yapılan ödemeler

Romain Saiss - Bedelsiz



Cenk Tosun - Bedelsiz



Emrecan Uzunhan - 2 Milyon Euro



Tayyip Talha Sanuç - 1.5 Milyon Euro



Gedson Fernandes - 6 Milyon Euro



Kerem Atakan Kesgin - 1.4 Milyon Euro



Jackson Muleka - 3.35 Milyon Euro



Dele Alli - Kiralık



Wout Weghorst - Kiralık



Arthur Masuaku - Kiralık



Nathan Redmond - Kiralık



Tayfur Bingöl - Kiralık

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10/09/2022 11:12