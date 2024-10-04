4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü… Gürlek: ''Hayvanların da yaşam hakkı var''

ads ads ads ads
04/10/2024

ads
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü… Gürlek: ''Hayvanların da yaşam hakkı var''

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ı ziyaret etti.

Gürlek, yazılı açıklamasında, ziyaretlerde, hayvan hakları, hayvan haklarının evrensel anlamda yerini bulması gerektiği, yasama, yargı ve yürütmeye önemli görevler düştüğü konusunu dile getirdiğini kaydetti.

Gürlek, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu, o yüzden yaşam alanlarını korumaları gerektiğini dile getirdi.

04/10/2024 21:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.