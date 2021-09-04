4 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu Açıklandı!

Türkiye'nin 4 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 283 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından tabloyu paylaşan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı" dedi.





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04/09/2021 20:10