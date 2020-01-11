4 genç uyuşturucudan tutuklandı

Yedidalga’da dört gencin kaldığı bir evde polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

ads
11/01/2020
HK

ads
4 genç uyuşturucudan tutuklandı

Yedidalga’da dört gencin kaldığı bir evde polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Polis bültenine göre, söz konusu evde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 20 gram sentetik cannabinoid ve 160 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
M.B.A.(E-22), S.A.Y.(E-24), U.M.J.(E-21) ve S.C.E.(E-28) tutuklandı.

11/01/2020 12:40
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.