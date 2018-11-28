4 gün boyunca sadece muz yerseniz ne olur?

Muz diyetini daha önce hiç duymadıysanız hazır olun! 4 gün boyunca sadece muz ile besleneceğiniz diyet sayesinde vücudunuz büyük bir değişim içine girecek.

Muz diyeti ile tanışmaya hazır olun. Yalnızca 4 gün sürecek bu diyet ile vücudunuz istediğiniz görünüme kısa süre içinde kavuşacak, hem de aç kalmadan! İşte 4 gün boyunca yalnızca muz ile beslenmenin faydaları…

Sınırsız enerji sağlar Muz içeriğinin %74’ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı. Enerjinizin çabuk tükenmesinden şikayetçiyseniz günlük olarak muz tüketimi yapmanız tavsiye edilir.

Muz diyeti ile kısa sürede 4 kilo verin Muz diyetini uygulamak oldukça kolay.Gün içinde her öğünde3 tane muz yiyerek muz diyetini kolay biçimde uygulayabilir ve hızlıca kilo verebilirsiniz. Muzu isterseniz kurutup, isterseniz su ve süt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde günlük tüketim ile bel bölgenizdeki yağların kısa sürede yakıldığında şahit olacaksınız. Muz tok tutma özelliği ile 4 günde 4 kiloya kadar incelmenizi sağlayacak.

Sindirim sistemini düzenliyor 4 gün boyunca muz tüketmenin faydalarından bir diğeri ise sindirim sistemini düzenlemesi. Önemli bir sağlık sorunu olan kabızlığa iyi geldiği bilinen muz, lif bakımından zengin bir ürün olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Mutluluk hormonu salgılıyor İnsanlarda mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanması ile muz tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Günlük daha fazla muz yiyerek ruh halinizdeki olumlu değişimlere tanıklık edebilirsiniz.