4 gün çalış 3 gün izin yap!

Haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapmak isteyen ülkelere İngiltere de katıldı. Ülkede gelecek yıl sonuna kadar 60 şirketten 23 bin çalışan, 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışacak.

İngiltere'de 60 şirket ve kuruluş gelecek hazirandan itibaren 6 ay boyunca haftada dört gün çalışma programını uygulayacak. Üç bin çalışanın katılacağı ülke tarihindeki en uzun süreli ve en kapsamlı deneme programı Ocak 2023'te sona erecek. Pilot uygulama tamamlandığında alınan sonuçlar Cambridge, Oxford ve Boston College üniversitelerinde incelenecek.

Programda çalışanların çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken kazançlarında bir değişiklik olmayacak. Çalışanlardan performanslarının 5 gün çalışmış kadar iyi olması beklenecek. Karar, uzaktan çalışmada ofise bağımlı olmayan çalışan verimliliğindeki artışın etkili olduğunu gösteren verilere dayanarak alındı.

Uygulama; İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen benzer pilot programlarla birlikte yürütülecek.

İZLANDA BAŞARILI SONUÇ ALDI

İzlanda'daki 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen pilot uygulamada başarı yakalanmıştı. Başkent Reykavik'te gerçekleşen programa 2 bin 500'den fazla çalışan katılmıştı. Çalışanlarda stresin azaldığı, tükenmişlik riskinin düştüğü gözlemlenmiş, buna karşılık üretkenliğin arttığı ve verilen hizmetler üzerinde olumsuz bir durum yaşanmadığı ortaya çıkmıştı. Denemeler sonrası ülke çalışma hayatında kökten değişikliklere gidilmişti. İzlanda'da geçen yıl çalışanların yüzde 86'sı daha kısa haftalarda çalışmalarını ya da saatlerini azaltmalarını sağlayan sözleşmelere imza attı.

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07/04/2022 19:47