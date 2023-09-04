4 hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da Kiler Market’te meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesiyle ilgili bir çalışan daha tutuklandı. İlk etapta tutuklanan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın ardından Gülshan Jorayeva’nın da marketten ürün çaldığı ortaya çıktı. Polis, dün 4 zanlıyı mahkemeye çıkararak, teminat talep etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa'da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesine methaldar oluğunu söyledi. Polis, Lefkoşa Kiler 4 Markette çalışan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova, Yulduzhan Jorayeva ve Gülshan Jorayeva’nın 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 41 bin 100 TL tutarında muhtelif market ürünlerini yazar kasadan ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis, yapılan şikâyet üzerine ilke etapta Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturma sürecinde kamera görüntülerinin incelendiğini, Gülshan Jorayeva’nın da ürün çalarken, tespit edildiğini açıkladı. Polis, Gülshan Jorayeva’nın da tutuklandığını belirtirken, zanlıların evinde arama yapıldığını, çalıntı olduğu düşünülen gıda ve kozmetik ürünler ele geçirildiğini ifade etti. Polis memuru, tahkikatın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 200 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)