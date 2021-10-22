4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.

Deftera Gıda Ltd ve Svs Tic. Ltd .ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek.

Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait Antep karası üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Babür Tic. Ltd’e ait elmada ise (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Öte yandan, yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Tepebaşı köyü sakinlerinden Selma Çelik’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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22/10/2021 20:07