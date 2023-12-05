4 kaçak daha yakalandı!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı Praise Owaoma, kardeşi Glory Owaoma ve Caspar Tukudawaza yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yusuf Bilgiç mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 2 Aralık 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Okullar Yolunda tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde Praise Owaoma’nın 23 Ocak 2023 tarihinden beri 313 gün, Glory Owaoma’nın 14 Haziran 2023 tarihinde 171 gün ve Caspar Tukudawaza’nın 30 Aralık 2015 tarihinden itibaren 2 bin 294 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlılar Praise Owaoma, kardeşi Glory Owaoma geriye dönük vize borçlarını ödeyerek, yasal statüye kavuşmak istediklerini ifade etti.

Savcı Hasan Boşnak ise deport işlemleriyle ilgili hızlandırma işlemlerinin söz konusu olabileceğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Meriç’te de bir kaçak yakalandı…

Meriç’te, Cürümleri Önleme Şubesinin yaptığı kontrol esnasında ülkede kaçak kaldığı tespit edilerek, tutuklanan Raza Subhani mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görev yapan polis memuru İbrahim Bulak olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2023 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Ağıllar Bölgesi Meriç’te, Cürümleri Önleme Şubesinin yaptığı kontrol esnasında Meriç'te sakin Raza Subhanı'nin yapılan muhaceret kontrolünde 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 744 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede zanlının 21 Kasım 2021 tarihinde 30 gün vize ile ülkeye giriş yaptığını ancak bu süre içerisinde yasal bir işlem yaptırmadığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının Pakistan vatandaşı olup, KKTC'de yasal herhangi bir bağı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.