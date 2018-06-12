4 kadın Barış için yelken açtı

Deniz ve yelken tutkunu 4 Türk kadın denizci Akdeniz’de barış yolculuğunda..

“Deniz Tutkusu Seyirde” ekibi barış çağrısı yapmak için Akdeniz’de 44 günlük yelken yolculuğuna çıktı.

19 Mayıs’ta Bodrum’dan hareket eden 4 kadın, yelkenlerini Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözüyle açıyor ve gittikleri yerlere barış ve sevgi götürmeyi amaçlıyor.

“Tutkum” isimli 13 metrelik yelkenli bugün öğleden sonra Girne Limanı’na gelecek ve orada demirleyecek.

Yelkenlinin Kaptanı Neşe Hasipek ve ekibi hareketleri öncesi ve uğradıkları limanlarda yolculuklarının amacını anlattı.

Hasipek, “Tüm Akdeniz kıyılarımızı dolaşarak Kıbrıs’a geçeceğiz. Biz barış için yelken açan kadınlarız..Taşucu’ndan Kıbrıs’a geçeceğiz. Kıbrıs’ta da bu seyrin fotoğraflarını çeken arkadaş sergi açacak” dedi.

Seyir ekibinden Ceyda Güleçyüz ise projenin amaçlarından birinin de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek olduğunu söyledi.

Güleçyüz, “Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey hallolacak. Biz buna çok inanıyoruz” diye konuştu.