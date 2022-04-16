4 kadın hırsızlıktan tutuklandı!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı mağazadan ürün çalan toplam 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 11 Nisan Pazartesi günü Trend Center isimli mağazaya müşteri olarak giden I.K.’nin (K-19) 75 TL değerinde bayan kıyafetini çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

Diğer yandan Potente isimli mağazaya müşteri olarak giden N.C.(K-20), J.Z.K.(K-18) ve I.K.’nin de (K-19) de toplam 178 TL değerinde iki çanta ve yapışkan dövmeyi çaldı tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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16/04/2022 12:22