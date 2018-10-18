Son dönemde sık sık gündeme gelen modellerden biri olan Lenovo S5 Pro, bugün fiyat detayıyla beraber resmi olarak duyuruldu.

6,18 inç boyutunda 2246×1080 piksel ekran üzerine kurulan telefon, 128 GB dahili depolamaya sahip. 3.500 mAh pilinin olduğu belirtilen Pro, orta seviyede güçlü bir rekabete hazırlanıyor. Bu açıdan işi oldukça zor olan telefon, fiyat performans konusunda fark yaratacak.

Lenovo S5 Pro, ince bir ekran çentiği ve ince çerçeveler üzerine kuruluyor. Önünde 20 megapiksel çözünürlükte iki tane özçekim kamerası bulunan telefon, arkasında da çiftli kamera taşıyor. 20 megapiksel F1.8 + 12 megapiksel kamera üzerine kurulan telefon, kutusundan Android 8.1.0 ile çıkıyor.

4 kamerası ile dikkat çeken Lenovo S5 Pro duyuruldu!

Genel olarak telefonun özelliklerini toparlayacak olursak;

6GB RAM - 64 GB Depolama Alanı (MicroSD ile 256 GB'a kadar destek)

Buz Mavisi, Saf Altın ve Kristal Siyahı renk seçenekleri

6.2 inç boyutunda, 2.246x1080 pixel çentikli ekran

Android 8.1 Oreo tabanlı ZUI 5.0 OS

3.500 mAh batarya

Arkaya entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

12MP +20MP ön kamera 20MP + 8MP arka kamera (Ön ve arka kamerada yapay zeka desteği)