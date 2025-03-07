4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 28,242 Tl

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İSTATİSTİK KURUMU tarafından sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 28 Şubat 2025 tarihi itibariyle açlık sınırı 28,242 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 241,14 aylık 7.234,2 yetişkin bir erkek için günlük 251,74 aylık 7.552,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 268,17, aylık 7.045,1 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 180,34 TL, aylık 5.410,2,8 TL’dir.

28 ŞUBAT 2025

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 241,14 7.234,2 Yetişkin Erkek 251,74 7.552,2 15-19 Yaş Çocuk 268,17 8,045,1 4-6 Yaş Çocuk 180,34 5.410.2 Toplam 941,39 28.242 AÇLIK SINIRI 28.242



Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 28242 TL’dir. İSTATİSTİK KURUMU’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde Ocak 2025 ayında % 2,02 , Şubat ayında ise %2.16 enflasyon meydana gelmiştir. İki aylık enflasyon % 4.21

Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İSTATİSTİK KURUMU tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır.