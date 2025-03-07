4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 28,242 Tl

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07/03/2025

4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 28,242 Tl

 KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İSTATİSTİK KURUMU tarafından sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 28 Şubat  2025 tarihi itibariyle açlık sınırı 28,242 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 241,14 aylık 7.234,2 yetişkin bir erkek için günlük 251,74 aylık 7.552,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 268,17, aylık 7.045,1 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 180,34 TL, aylık 5.410,2,8 TL’dir.

                                  28 ŞUBAT  2025

 

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

241,14

7.234,2

Yetişkin Erkek

251,74

7.552,2

15-19 Yaş Çocuk

268,17

8,045,1

4-6 Yaş Çocuk

180,34

5.410.2

Toplam

            941,39

28.242

AÇLIK SINIRI

 

28.242


Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 28242 TL’dir.  İSTATİSTİK KURUMU’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde Ocak 2025 ayında % 2,02 , Şubat ayında ise %2.16 enflasyon meydana gelmiştir. İki aylık enflasyon % 4.21

Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İSTATİSTİK KURUMU tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmamaktadır.

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TAGS: Açlık Sınırı, yaşam, asgari ücret
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