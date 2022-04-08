4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 7 Bin 149 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2022 tarihi itibariyle açlık sınırının 7 bin 149 TL olarak hesaplandığını bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları “4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı” ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre bu rakamın bulunduğunu kaydetti.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 61,24 TL, aylık 1.837,2, yetişkin bir erkek için günlük 64,25 TL, aylık 1.927,5 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 67,45 TL, aylık 2.023,5 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 45,36 TL, aylık 1.360,8 TL olduğunu ifade eden Bengihan, şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 7.149 TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kayıbı nedeniyle Mart 2021 tarihinde yürürlükte olan brüt 4400 TL’lik asgari ücret 382 Sterline denk gelirken bugün yürürlükte olan brüt 7000 TL’lik asgari ücret itibarıyle 361 Sterline gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Mart ayında %13.01 son üç ayda %27.73, bir yılda %83.19 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle Elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gününü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışlar alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açmaktadır. Yani kısacası asgari ücrete ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan artışları, daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmuştur.”

KTAMS Başkanı Bengihan, yaşanan hayat pahalılığı karşısında çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması adına hükümetin acilen radikal tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

“Sınırsız teşvik uygulamalarından derhal vazgeçilmeli, çok kazananlardan kazançları oranında vergi alınmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, Kalkınma Bankasından yandaşlara dağıtılan ve geri ödenmeyen 748 milyonluk kredinin tahsil edilmesi sağlanmalı” diyen Bengihan, şunları kaydetti:

“Krizi fırsat bilerek fahiş fiyatlar uygulayan tüccarlara dur demek için piyasa denetlenip caydırıcı cezalar uygulanmalı. Bu enflasyonist yapıda çalışanların ve halkın alım gücünün korunmasının en etkili yöntemi hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir asgari ücret dahil tüm maaşlara uygulanmalı ve enflasyonist yapıdan kurtulmamızın önünü açacak yöntem olan stabil muhasebe sistemine geçilmesi için çalışma yapılmalı.”

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08/04/2022 10:38