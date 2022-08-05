4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 330 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 31 Temmuz 2022 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 330 TL olduğunu açıklayarak, artışa rağmen asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 9 bin 330 TL olarak hesaplandığı ifade edildi.

Açıklamada buna göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 79,18 TL, aylık 2 bin 375,40 TL; yetişkin bir erkek için günlük 83,74 TL aylık 2 bin 512,20 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 88,60 TL, aylık 2 bin 658 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 59,48 TL, aylık bin 784,40 TL olarak açıklandı.

Bütün bu hesaplamalara göre, artışa rağmen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Temmuz ayında yüzde 5,21 son 7 ayda yüzde 64,93 bir yılda yüzde 116,56 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında meydana gelen yüzde 56,76 oranındaki hayat pahalılığı asgari ücrete yansıtılmamıştır. Bunun yanında gerekli yasal düzenleme yapılmadığı için asgari ücretten vergi kesilecek olması nedeniyle asgari ücretliler çifte mağduriyet yaşamaktadır”

Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi talep edilen açıklamada, “Özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclise gönderilmelidir. Diğer yandan vergi dilimlerinin açılmaması ve kişisel muafiyetlerin ve özel indirimlerin güncellenmemesi nedeniyle Göç Yasası diye nitelediğimiz 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri de maaşlar açısından büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için belirlenecek takvim çerçevesinde yapılacak artışlarla maaşlar eşitlenmelidir” ifadelerine yer verildi.

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05/08/2022 14:46