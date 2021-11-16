4 kulaklı doğan yavru kedi Midas viral oldu

Sokak kedisi olan annesi, 4 kulaklı doğan yavru kedi Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi.

Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor.

Sputnik'in haberine göre; duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.

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16/11/2021 09:29