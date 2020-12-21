4 milyon vizon, toprak altından çıkarılıp yakılacak

Geçtiğimiz aylarda Danimarka, hayvanlarda Covid-19'un mutasyona uğramış bir versiyonunun bulunmasının ardından vizonların itlaf edilmesine karar vermişti. Daha sonra hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının, mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olamayabileceğini sundu. Ardından Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etmişti.

Danimarka'da "vizon krizi" hala devam ediyor. Hükümet yetkilileri, çevre kirliliğini önlemek için önümüzdeki yıl katledilen vizonların toprak altından çıkarılacağını ve yakılacağını açıkladı.

ÇIKARILIP YAKILACAK

Parisien’in haberine göre, geçtiğimiz aylarda corona virüsün bir mutasyonunu yaydıkları iddiasıyla itlaf edilen vizonların topraktan çıkarılması kararı alınırken dört milyon vizonun toprak altından çıkarılarak yakılacağı belirtildi.

Danimarka Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Parlamento'da yapılan oylama sonrasında çoğunluk kararıyla, bulaşıcı hastalık riskleri tamamen ortadan kalktığında, dört milyon vizon cesedinin altı ay içinde yer altından çıkarılacağını ve ardından normal atık olarak yakılacağını açıkladı.

‘YER ALTI SULARI VE GÖLLER İÇİN BÜYÜK BİR RİSK’

Kasım ayında Holstebro ve Karup yakınlarındaki askeri alanlara kazılan toplu mezarlara gömülen vizonların yer altında su tabakaları ve göller için büyük bir risk taşıdığına işaret edilirken 2020’in Mayıs ayına kadar topraktan çıkarma işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlık, "Bu, vizonun daha önce hiç kullanılmamış bir çözüm olan tehlikeli biyolojik atık muamelesi görmesini engelliyor." Dedi. Kasım ayında ülkenin batısındaki Holstebro ve Karup yakınlarındaki askeri topraklarda aceleyle iki toplu mezar kazıldı.

17 MİLYON VİZON KATLEDİLECEKTİ

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da hükümet, mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün vizonlardan insanlara bulaştığının tespiti üzerine 4 Kasım’da, çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti.

Bunun üzerine Tarım Bakanı istifa etmiş, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise bir TV kanalında özür dileyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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21/12/2020 17:39