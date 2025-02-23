4 öğrenci 3 gün tutuklu kalacak…

Kamalı Haber

Lefkoşa’da bir öğrenci yurdunda meydana gelen “Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga ve Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Arsen Satımbaev, Beksultan Akhmet, Romiz Makhmadalıev ve Maruf Mı̇rzoev bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 19.20 raddelerinde bir yurdunun koridoru içerisinde aynı okulda öğrenci olan Kazakistanlı zanlılar Arsen Satımbaev ve Beksultan Akhmet bir taraf ve Tacikistanlı zanlılar Romiz Makhmadalıev ve Maruf MİRzoev diğer bir taraf olup bir kavgada yer aldıkların mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Maruf Mı̇rzoev bu kavga esnasında elinde kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 16 cm ağız uzunluğu 7 cm olan bıçağı sağa sola sallamak sureti ile korkutmak amacıyla silah taşıdığını ve konu bıçağın emare olarak alındığını belirterek zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis soruşturma kapsamında zanlının beyanları olduğunu ancak gönüllü ifade vermediklerini, yurt içerisinde bulunan ve emare olarak alınan kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.