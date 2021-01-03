4 öğretmen daha pozitif!

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03/01/2021

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4 öğretmen daha pozitif!

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde yerel bulaşın okullara sıçramasının ardından bugün 4 öğretmenin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan doğrulattığı bilgilere göre Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif.

Okullardaki bulaşın önünü kesmek için yarıyıl tatili erkene çekilmesine rağmen toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrenci Covid-19’a yakalandı.

Öte yandan pozitif çıkan 4 öğretmeninin karantinada olduğu aktarıldı.

 

 

 

 

03/01/2021 11:42
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TAGS: 4 öğretmen daha pozitif!, kktc öğretmen covid-19, haberkibris, kıbrıs,
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