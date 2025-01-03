4 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da bazı bölgelere, bugün dört saat elektrik verilemeyecek.

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03/01/2025

4 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da bazı bölgelere, bugün dört saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, bugün 10.00-14.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek bakım onarım ve proje çalışması nedeniyle; Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerde elektrik kesintisi olacak.

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TAGS: haber, kıbrıs
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