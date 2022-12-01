4 saatlik elektrik kesintisi!

 Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün dört saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

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01/12/2022

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4 saatlik elektrik kesintisi!

 Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün dört saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kibris Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği'nden yapılan açılamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Alas Sitesi civarı, Güzelyurt Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.

01/12/2022 08:34
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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