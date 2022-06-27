4 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş sokağa bugün saat 09.00'dan itibaren dört saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş sokağa elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

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27/06/2022 09:24