4 saatlik elektrik kesintisi!

Karaoğlanoğlu bölgesinde bugün dört saat elektrik kesintisi

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27/06/2022

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4 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş sokağa bugün saat 09.00'dan itibaren dört saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Sanayi’nin doğu kısmı, Karaoğlanoğlu Nakışlı Sokak, Şehit Mümtaz Uçar Sokak ve Ateş sokağa elektrik verilemeyeceği kaydedildi. 

27/06/2022 09:24
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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