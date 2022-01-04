4 ülke arasında mekik dokuyan zanlı cezaevine gönderildi

KKTC’ye 2008 yılında girişi olan ancak çıkışı görülmeyen M.S, 2012 yılında çalışmak maksadıyla kaçak yollardan GKRY bölgesine de geçmiş ancak yetkililer tarafından tutuklanarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ye gönderilmesine rağmen 31.12.21 akşamı Gazimağusa limanından yine işlem yaptırmadan KKTC’ ye giriş yaptığı yolcu listelerinde belirlendi.

03.01.22 tarihinde tespit edilerek gözaltına alınan M.S 04.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz giriş ve KKTC’ de izinsiz ikamet” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının daimî olarak KKTC’ de, ikamet etmediğini ancak burada çocukları olduğunun belirlendiğini, zanlının şu an itibarıyla yasal herhangi bir statüsünün bulunmadığını, serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceği kısımlar olduğunu ve serbest kalması halinde daha önce yapmış olduğu gibi yasal olmayan yollardan kaçma ihtimali olduğuna dikkat çekti.

Polis, zanlının yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

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04/01/2022 15:40