4 üniversite öğrencisi uykularında vahşice öldürüldü

ABD’nin Idaho eyaletinde polis, geçen ay uykularında bıçaklanarak öldürülen dört üniversite öğrencisinin katilini bulmak için halktan yardım istedi. Yetkililer, cinayetin işlendiği evin yakınında görülen beyaz bir otomobilin içindeki kişileri aradığını duyurdu.

Idaho eyaletinin Moscow Şehri Polis Departmanı, 13 Kasım sabahı erken saatlerde evin yakınında bulunan 2011-2013 yılları arasında üretilmiş beyaz bir Hyundai Elantra'nın içindeki kişi veya kişilerin izini sürmek için halktan yardım istedi. Aracın plakasının ise bilinmediği kaydedildi.

Yetkililer, "Önemli olduğuna inansanız da inanmasanız da sizin bilgileriniz, polislerin cinayetin aydınlanmasına yardımcı olabilir" dedi.

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin(20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) geçen ay evlerinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili çok az ayrıntı bilinirken polis hala şüpheliyi ya da cinayet silahını bulamadı. Adli tıp tarafından yapılan otopsiler, dört öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve saldırının muhtemelen onlar uyurken başladığını belirledi.

Bununla birlikte Mogen, Goncalves ve Kernodle'in kampüsün hemen karşısındaki kiralık evde yaşadıkları, cinayet gecesi Kernodle'ın erkek arkadaşı Chapin onları ziyarete geldiği belirtildi.

Moscow Şehri Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İpuçları, müfettişleri 13 Kasım sabahı erken saatlerde cinayetin işlendiği konutun yakın çevresinde bulunan bir araç hakkında ek bilgi aramaya yöneltti. Bu tanıma uyan bir araç biliyorsanız veya bu araca sahipseniz ya da cinayetlerin işlendiği gün veya önceki günlerde bu aracı kullanmış olabilecek birini tanıyorsanız, lütfen bu bilgiyi ihbar hattına iletin."

Soruşturmaya yardımcı olan FBI, insanların cinayetler sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini veya diğer dijital dosyaları yükleyebilecekleri bir web sitesi oluşturdu.

Diğer taraftan, cinayetler, kentin birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluğunu hayrete düşürdü. Birçok kişinin çiftçilik ile geçindiği üniversite kasabasında insanlar sokağa çıkmaktan korktuklarını söyledi.

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10/12/2022 19:13