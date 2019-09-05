4 yaşında kayboldu, 20 yaşında ailesini buldu

1999 yılında, Belarus'un başkenti Minsk'teki tren istasyonunda babasıyla seyahat eden 4 yaşındaki Yulia, babasının trende uyuyakalması sonrası kayboldu. Uyandığında kızını bulamayan baba Viktor, polise haber verdi ve 2 gün boyunca annesi Lyudmila ile beraber kızlarını tren istasyonunda aradı. Ancak sonuç alamadı.

‘POLİS HAREKETE GEÇTİ'

Belarus polisi, Yulia'nın kaybolmasının hemen ardından harekete geçti. Trenlerde ve istasyonlarda günlerce süren aramalar sonuç vermeyince, Yulia'nın fotoğrafları ile beraber kayıp ilanları Minsk sokaklarının her yanına asıldı, medyada haberler yapıldı, tren istasyonlarının düzenli yolcularına soruldu, ancak aile yine de sonuç alamadı.

‘YULİA, EVLATLIK OLARAK BAŞKA BİR AİLEYE VERİLDİ'

Bilinmeyen bir şekilde Minsk'in 885 kilometre doğusunda, Rusya'nın Ryazan bölgesine giden Yulia, başka bir aile tarafından evlatlık olarak alındı. Geçmişini hayal meyal hatırlayan Yulia, tanıştığı erkek arkadaşı Ilya Kryukova'a durumu anlattı. Ilya, internet üzerinde yaptığı basit bir araştırmayla, Yulia'nın Belarus'ta kaybolan küçük kız olabileceğini fark etti.

‘TAM 20 YIL SONRA KAVUŞTU'

Yapılan DNA testinde, Yulia'nın yüzde 99,9 Viktor ve Lyudmila'nın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kaybolduğunda 4 yaşında olan Yulia, ailesini tekrar gördüğünde 24 yaşındaydı. Polise konuşan anne Lyudmila, “20 yıldır bir umutla yaşıyorduk, umudumuzu asla kaybetmedik ve pes etmedik” ifadelerini kullanırken, erkek arkadaşı Ilya, “Yulia ile Mart ayında tanıştık. Bana kendisinden bahsetti ve yetim olduğunu söyledi. Ben de onun hakkında araştırma yapmaya başladım” dedi.

‘ARTIK İKİ AİLEM VAR'

Annesi ve erkek arkadaşının ardından konuşan Yulia, “Beni büyüten ve yetiştiren aileme teşekkür ediyorum. Artık iki ailem var ve ikisi de benim gerçek ailem. Ayrıca, erkek arkadaşıma da minnettarım. Tanrı vardır ve mucizeler gerçekleşir” dedi. DHA