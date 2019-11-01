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4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

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01/11/2019
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4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Demirhan’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde sürüyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan Mert Çakır, ameliyat edildi ve ardından çocuk yoğun bakım servisine alındı.

Yönetimindeki minibüsle 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan Gökçen Eğri (K-32) tutuklanmıştı

01/11/2019 12:02
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TAGS: Mert Çakır
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