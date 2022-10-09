4 yıllık kâbusu polis bitirdi!

Oyuncu Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a 2014 yılında silahlı saldırıda bulunan Galip Topsız yakalandı.

Adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından yargılanan Topsız’a 2018 yılında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ancak Galip Topsız bulunamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü önceki gün firari suçluları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda Galip Topsız da gözaltına alındı.

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09/10/2022 16:51