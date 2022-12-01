4 zanlı mahkemeye çıkarıldı

ads ads ads ads
01/12/2022

ads
4 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Soygun, Zorla İnsan Kaçırma Ve Cıddı Darp suçlarından tutuklanan zanlılar Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan  Zanlı 1-Gamal Abelhafıth Ahmed Mohamed, Zanlı 2-Logman Hamıd Salıh Mohammed, Zanlı 3-Shıhabeldın Rabıy Ismaıl Mohamed, Zanlı 4-Yousıf Saıfeldeen Abdel Wahab Alı’nin  Soygun, Zorla İnsan Kaçırma Ve Cıddı Darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.11.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa-Küçük Kaymaklı'da, Hamitköy'de sakinler Zanlı 1-Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed (E-22), zanlı 2-Logman Hamid Salih Mohammed (E-19), zanlı 3-Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve zanlı 4-Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Alı’nin, arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan müşteki Ahmed Nader’i (E-20) ikametgah plakası tespit edilemeyen bir araçla okula götüreceklerini söyleyip, alıkoyduktan sonra, Hamitköy' de ağaçlık bir bölgeye götürüp müştekinin yüzüne ve başına elleri ile yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I Phone 6 marka telefonunu ve 100 Amerikan doları parayı almak suretiyle  soysun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, zanlıların 01.12.2022 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada müştekiye ait IPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, halen aranmakta olan emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleriolduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranmakta olan ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların ilk aşamada 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

01/12/2022 17:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.