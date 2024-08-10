4. Air Badminton Tarsan Cup Başlıyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarsan Air Badminton Turnuvası, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla şenlik havasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin ana sponsoru olan Tarsan Çiftlik'in katkılarıyla düzenlenen 4. Air Badminton Şenliği, Atatürk Spor Kompleksi'nde, Badminton Federasyonu Lokali'nde saat 18.30'da başlayacak.

Etkinlikte, küçük çocuklara yönelik eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek. Şenliğe katılacak olanlardan, badminton raketlerini yanlarında getirmeleri rica ediliyor. Spor ve eğlencenin bir arada olacağı bu özel etkinliğe tüm badminton severler davetlidir.