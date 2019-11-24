4. AKSA Fotofest Fotoğraf Sergisi bugün açıldı

Çayırova’daki “Lefkara Nakış Günü” ve “Kıbrıs Kültürü” temalı 4. AKSA Fotofest fotoğraf sergisiyle ödül töreni bugün Lefkara Evi’nde gerçekleştirildi. Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katılıp, konuşma yaptığı etkinlikte, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Başbakan Ersin Tatar da tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak, ülke kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Çayırova’daki Lefkara Evi’nde böylesi güzel bir projeyi ortaya koyan ve emeği geçen herkesi kutlayan Başbakan Tatar, buradan daha çok ürün ve değerin çıkmasını temenni etti.

Başbakan Tatar, el sanatlarının ülke kültürünün yaşatılmasının yanı sıra bir de ekonomik boyutu olduğunu ifade ederek, böylesi merkezlerde üretilen ürünlerin turistlere pazarlanması yönünde ilgili bakanlıkların işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Sanat ve kültürel etkinliklerin bir bütün içerisinde işbirliğinde gerçekleştirilmesi durumunda daha fazla etkili olacağını dile getiren Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, toplumları var eden değerlerden biri olan kültürün önemine değindi. Çavuşoğlu, ülke kültürünün binlerce yıl yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için ellerinden gelen katkı ve çabayı ortaya koyduklarını belirtti.

Kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru işleri en iyi şekilde desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, öğrencileri ülke kültürünü yansıtan evler ve el sanatları ile buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, üreten ve ülke kültürüne sahip çıkanların yanında olduklarını kaydederek, kültürel varlıkların korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Törende Lefkara işini yürüten kadınlar adına konuşan Kezban Değirmencioğlu, Lefkara evinin 2016 yılında açıldığını anımsatarak, bölge kadınları olarak amaçlarının lefkara işine sahip çıkarak tanıtımını yapmak olduğunu kaydetti.

Lefkara Evi Proje Sorumlusu Zekai Altan da 4. kez düzenlenen fotoğraf yarışmasının kırsal alanda düzenlenmesi için oy birliği ile karar verdiklerini söyleyerek, Lefkara Evi’nde yer alan etkinlik ile kültür ve sanatı aynı çatı altında buluşturduklarını ifade etti.

Aksa Santral Müdürü Şener Şentürk de Kıbrıs Kültürü konulu fotoğraf yarışmasına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, iğne ile kuyu kazarak Lefkara işini severek yapan kadınlara teşekkür etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Lefkara işinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek Lefkara Evi’inde büyük bir özveri ile iğneyle kuyu kazan kadınlara teşekkür etti.

Sarıçizmeli, “bu emeğe bu güzel insanlara sahip çıkalım” diyerek kadınların ürettiklerinin pazarlanması ve turizme kazandırılması yönünde yetkililerden destek beklediğini söyledi.

24/11/2019 16:38