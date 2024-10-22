İsias Davası’nda ara karar açıklandı: Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

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22/10/2024

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İsias Davası’nda ara karar açıklandı: Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak. 

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. 

Bunun yanında, mahmeme, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine de hükmetti.

22/10/2024 14:51
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TAGS: isias davası, karar
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